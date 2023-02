Sandra Cuevas anuncia su retiro y señala "la política es un asco"

CIUDAD DE MÉXICO.- Sandra Cuevas, alcaldesa de la colonia Cuauhtémoc, anunció su retiro al señalar que “la política es un asco” durante una entrevista con W Radio.

La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas dejó entrever que ya no seguirá en la política al terminar sus tres años de administración y entre las razones dijo "no tener el carácter de aguantar el hostigamiento que ejerce MORENA sobre ella".

Sin embargo, advirtió que continuará trabajando para que la actual jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, "no llegue a la presidencia de la República y que la CDMX, la gane la alianza".

Cuevas recalca que “la política mexicana es un asco” y por eso México no avanza.

Hablando Honesta y clara, jamás había estado en la política y hoy que estoy dentro, veo porque el país no avanza, la política es un asco, la política mexicana es un asco", dijo la alcaldesa.

Además señala que la mayoría se dedica “al chisme y alboroto”, mientras que a ella “le gusta trabajar”, asegura.

El 80% se dedican a hacer alboroto y puro chismerío, a mí no me gusta eso, me gusta trabajar, dar resultados", agrega.