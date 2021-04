Samuel García se defiende ante denuncia presentada por Adrián de la Garza

NUEVO LEÓN, México.-Tras la demanda presentada esta tarde por su contrincante de la coalición "Va Fuerte por Nuevo León", Samuel García publicó una serie de tuits en donde se defendió de las acusaciones y aseguró "Adrián, mi único vínculo con el crimen organizado es ir en la misma boleta que contigo".

El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León acusó a Adrián de la Garza de sacar ilegalmente información de la Fiscalía del estado y de la Unidad de Inteligencia y Análisis, instituciones que están a cargo de Esteban Cantú Monte y Paul Cortez Suárez, respectivamente, a quienes García llamó "incondicionales" de Adrián.

Sé que vas a seguir acusando y mintiendo, pero no me preocupa porque no tengo nada que esconder. Si alguna autoridad me cita, iré a responderle, no a ti; pero estoy seguro que eso no sucederá, sé que esto acabará cuando pase la elección, pues no es más que guerra sucia", declaró García Sepúlveda.