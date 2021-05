Samuel García propone crear libros de texto especiales para Nuevo León

NUEVO LEÓN, México.-El pasado 15 de mayo, Samuel García exigió a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal a no imponer su voluntad a los estados, refiriéndose a que en cada uno de ellos se destinen libros de texto acordes a la cultura de esa entidad.

Durante un acto con trabajadores de la educación que se realizó para celebrar el Día del Maestro, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León argumentó que quiere inculcar a emprendedores la cultura del trabajo, del idioma, entre otras.

Yo quiero inculcar en mis emprendedores la cultura del trabajo, del esfuerzo, la cultura del doble idioma, ¿por qué me atas al centro si aquí somos mejores?, esa es la duda”, mencionó García Sepúlveda.

"Tenemos otra vocación"

Samuel García Insistió en que cada estado del País tiene su vocación, sus tradiciones, y su misma cultura y sin embargo los libros están enfocados a otras zonas de México.

Por ello, reiteró “por qué me das el mismo libro que le das a Chiapas, si tenemos otra vocación, somos otra región y no me tomas en cuenta como estado”.

Como ya ha sucedido en anteriores ocasiones, el candidato de MC comparó a la región centro de México con el norte de la República, en donde expresó su molestia al decir que la Secretaría de Educación Pública pone en los libros de texto lo que un chilango cree que a Nuevo León debe educar.