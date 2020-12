Samuel García aclara que por "sueldito de 50 mil pesos" se refería a "amigos políticos"

MONTERREY, Nuevo León.- Luego de que en días pasados el senador con licencia Samuel García fue tundido en redes por contar que fue “duro”en su adolescencia acompañar a su papá al jugar golf para que le pagara, usuarios revivieron una entrevista de agosto de 2019 en la que refiere que ha conocido gente que vive con un “sueldito” de 40 o 50 mil pesos.

El aspirante a la gubernatura de Nuevo León, por Movimiento Ciudadano, refirió en entrevista con Roberto MTZ que se ha topado con “gente muy valiosa, que viven con un sueldito de 40, 50 (mil) y son felices”.

Al ser cuestionado si la política debería ser una actividad filantrópica porque sirve a las personas, García respondió: “Utópicamente sí, pero la realidad nos rebasó”.

“Desgraciadamente en México, siempre generalizamos. Siempre justos pagan por pecadores. Yo me he topado con gente muy valiosa, que viven con un sueldito de 40, 50 (mil) y son felices. Tienen pa‘ su familia, pa’ las colegiaturas”, expresó Samuel García.

“Si eres una persona que a lo mejor le va bien económicamente, ¿no sientes que hay un distanciamiento entre el mexicano promedio y tú, que no vives principalmente de la política?”, le preguntó Roberto MTZ.

“Completamente, diste en el tino”, contestó García al señalar que no debe haber requisitos de títulos o económicos para ser legislador.

“Cada uno vive en su burbuja. Entonces si nos llenamos de diputados y senadores empresarios, va a haber pura iniciativa de emprendurismo. ¿Y el indígena? ¿Y el maestro? O deja tú, el que le gusta el arte”, agregó.

En la entrevista de 2019, refirió que no había jóvenes en la política pues “es un gremio para la longevidad”.

Asimismo, Samuel García, quien decidió donar su sueldo como legislador, puntualizó en la entrevista de 2019 que “arde con todo” aventar 70 mil pesos al mes.

Tras la viralización del video que habla de sueldos, García señaló en redes sociales que sus adversarios andan muy atentos a su precampaña y “muy preocupados preocupados por el crecimiento de este movimiento”.

¿Qué digo realmente en el video? Que conozco a servidores públicos muy valiosos, que no roban y que se ganan su sueldo de manera honesta. — Samuel García (@samuel_garcias) December 15, 2020

“En redes están circulando un video sacado totalmente de contexto para seguir con su guerra sucia y una vez más intentar golpearnos con mentiras y difamaciones”, escribió.



“¿Qué digo realmente en el video? Que conozco a servidores públicos muy valiosos, que no roban y que se ganan su sueldo de manera honesta.

Pero sé que hay muchas personas honestas, que son servidoras y servidores públicos, que realmente viven de lo que ganan con su trabajo. Ayer mismo trabajadores del gobierno del estado salieron a protestar porque el Bronco les quiere poquitear su aguinaldo, un derecho laboral. — Samuel García (@samuel_garcias) December 15, 2020

“Yo he donado mi sueldo desde que soy servidor público porque no lo necesito, porque servir a Nuevo León es mi vocación y ya tengo lo necesario para que a mi familia no le falte nada”, agregó.



“Si no han dejado de insistir con esta guerra sucia con un vIdeo de HACE AÑO Y MEDIO es porque nuestro movimiento es una amenaza a los que están acostumbrados a mentir y a ganar mintiendo. Pero en el nuevo Nuevo León que todos queremos, ya no se los vamos a permitir”, indicó y señaló que trabajadores del gobierno estatal han denunciado que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón “ El Bronco” le quiere “poquitear” su aguinaldo.