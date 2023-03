Salinas Pliego presume su cena con el cineasta James Cameron

CIUDAD DE MÉXICO.- El empresario Ricardo Salinas Pliego presumió su cena con el cineasta James Cameron, que nos trajo a la pantalla grande exitosas producciones como Avatar y Titanic, el dueño de TvAzteca consideró esta experiencia como "un privilegio".

Por medio de Twitter, el fundador de Grupo Salinas compartió un video donde se ve cenando junto a su esposa, María Laura Medina, y el director canadiense; además de otras cuantas personas más.

Un privilegio venir a escuchar a una de las mentes creativas más grandes del mundo y disfrutar de una buena cena", se lee en el tuit.

Ayer @MLMSalinas, @JorgeNikaidoB y yo, cenamos con @JimCameron para que nos platicara de su trabajo y después de un rato, te das cuenta que este tipo de personas tienen algo diferente… su pensamiento es más evolucionado, no ven los problemas, solo ven oportunidades �� pic.twitter.com/5oDwaaYNmf— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 10, 2023

¿Qué es el Festival de las Ideas?

El Festival de las Ideas Puebla es un evento anual que se celebra en la ciudad de Puebla, México. Es una plataforma para que expertos, líderes de opinión, empresarios, artistas, activistas y público en general se reúnan para discutir, compartir y promover ideas innovadoras en diferentes ámbitos.

El festival es una iniciativa del Centro Ricardo B. Salinas y aborda temas que van desde la política, la economía, la educación, la ciencia y la tecnología hasta la cultura, el arte y el entretenimiento. Ofrece una serie de conferencias, paneles de discusión, talleres, presentaciones artísticas y actividades culturales para involucrar a la comunidad y fomentar el diálogo y el intercambio de ideas.

Asimismo, tiene como objetivo inspirar y motivar a la sociedad a pensar críticamente, a ser creativa y a proponer soluciones a los desafíos actuales y futuros. Además, busca impulsar la cultura y el turismo en la ciudad de Puebla, promoviendo el intercambio de conocimiento y experiencias entre los participantes y visitantes de todo el mundo.

¿Quién es James Cameron?

James Cameron es un cineasta, ecologista y explorador canadiense que ha dirigido algunas de las películas más taquilleras de la historia, como "Titanic" (1997) y "Avatar" (2009).

Nacido el 16 de agosto de 1954 en Kapuskasing, Ontario, Canadá, Cameron comenzó su carrera como artista de efectos especiales, trabajando en películas de bajo presupuesto como "Battle Beyond the Stars" y "Galaxy of Terror". Ganó reconocimiento internacional con su gran éxito, "The Terminator" (1984), que escribió y dirigió.

Cameron continuó haciendo películas exitosas a lo largo de la década de 1990, incluidas "Aliens" (1986), "The Abyss" (1989) y "Terminator 2: Judgment Day" (1991). Sin embargo, su película más exitosa hasta la fecha es "Titanic" (1997), que ganó 11 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película y Mejor Director.

En 2009, Cameron estrenó "Avatar", una película de ciencia ficción ambientada en el planeta ficticio de Pandora. La película rompió varios récords de taquilla y ganó tres premios de la Academia.