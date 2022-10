Salinas Pliego niega interés presidencial: "No tengo necesidad, me sobra dinero y poder"

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de redes sociales, un usuario identificado como Jorge Núñez aseguró que el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego estaría pensando en postularse a la elección presidencial de 2024.

Argumentó que de concretarse la postulación del dueño de TV Azteca, “una parte importante de los mexicanos lo votaría por ser sinónimo de éxito”.

Sin embargo, Salinas Pliego emitió su postura ante los comentarios generados, señalando que no tiene necesidad de introducirse a la política pues “le sobra dinero y poder”.

El empresario aseguró que se dedica a crear empleos y prosperidad, mencionando que los “gobiernícolas” pueden estar tranquilos, pues no tiene pensado postularse para ser presidente de México en las próximas elecciones.

No sé de qué alcantarilla está rebosando esta porquería pero sus declaraciones son totalmente falsas, no tengan miedo gobiernícolas, yo no tengo necesidad, a mi me sobra dinero y poder, no necesito entrar a la política ni tengo pensado, me dedico a crear empleos y prosperidad”, señaló.