Salinas Pliego cancela pedido de pantalla a cliente de Elektra: "no me gustan los llorones"

MÉXICO .- La polémica envuelve al empresario Ricardo Salinas Pliego, quien se convirtió en tendencia en las redes sociales tras cancelar un pedido a un cliente de Elektra que expresó su insatisfacción por el retraso en la entrega de una pantalla adquirida a través de la plataforma X.

El cliente, a través de la plataforma, manifestó su molestia al no haber recibido la pantalla tres días después de haber realizado la compra.

Esta queja desató la ira del magnate, fundador de Grupo Salinas, quien calificó al usuario de "llorón", argumentando que nadie le estaba robando y consideró la posibilidad de cancelar el pedido para evitar más molestias.

La reacción de Salinas Pliego generó diversas opiniones en las redes sociales, donde algunos usuarios expresaron su apoyo al empresario, mientras que otros cuestionaron su actitud y la consideraron como una falta de respeto hacia los clientes.

La situación puso de manifiesto la relación entre la empresa Elektra y la percepción de los consumidores en un entorno cada vez más digitalizado y orientado hacia las experiencias del cliente.

“Nadie le está robando nada pendejø, el pedido fue realizado el 01/01/24 y está dentro del tiempo de entrega pero para que no esté jodiendo qué le parece si le regresamos sus $11 mil 700 pesos y lo mandamos alv por mamón, y así todos contentos”, se lee en la publicación.

Aunado a ello, pidió ayuda a Elektra para realizar la cancelación. “¿@ElektraAyuda le pueden ayudar al joven cancelándole su pedido porque no le llegó en 3 días y le urgía la TV? No me gustan los “clientes” llorones, mándenlo a chasm”.

Cliente de Elektra elimina cuenta de X

Finalmente, el cliente respondió al dicho del dueño de TV Azteca. “Cómo le dije, haga que sus empleados de Elektra me envíen ya mi pantalla que compré en línea y listo, continuamos bien, como siempre, yo comprando en su tienda y usted vendiéndome artículos a un precio más razonable”.