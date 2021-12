“Saldrá asesinarme si el juez lo favorece”: Carmen Sánchez, atacada con ácido en 2014

CIUDAD DE MÉXICO.- Carmen Sánchez Flores nunca olvidará aquel 20 de febrero del año 2014, cuando la vida le cambió por completo al ver su rostro y su cuerpo quemado por el ácido que su expareja sentimental Efrén García Ramírez le arrojó.

Como ella misma narró para Grupo Healy, vive marcada por fechas, y es que, este 30 de noviembre se encuentra en espera de recibir una llamada por parte de los juzgados del Estado de México para saber si proceden los amparos que interpuso su agresor para posiblemente dejarlo en libertad.

El día de hoy (ayer) se lleva a cabo la audiencia de amparo, en este momento me encuentro desesperada, ansiosa, tengo miedo, estoy en la espera de que me llame la abogada o de la fiscalía y me digan que fue lo que resolvieron en los juzgados. Él está apelando que cuando lo detuvieron, la orden de aprehensión era solo por lesiones simples, pero en las audiencias de presentación se logró cambiar la carpeta de investigación por tentativa de feminicidio”, dijo.