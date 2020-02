María Elena, la saxofonista oaxaqueña agredida con ácido, vuelve a su casa para recuperarse

Oaxaca

24 de febrero



María Elena Ríos Ortiz, que fue agredida con ácido sulfúrico el 9 de septiembre del 2019, regreso a Huajuapan de León, Oaxaca para recuperarse. La saxofonista de 26 años estuvo hospitalizada durante casi dos meses en el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados, del Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra”, en la Ciudad de México. Pero tendrá que regresar para continuar con su tratamiento y cuya duración será de tres a cuatro años.



Lo anterior lo informo Silvia Ríos Ortiz, quien en su momento fue quien visibilizó el caso de su hermana para demandar justicia y que recibiera atención médica especializada, ya que al estar ingresada en el Hospital Civil de Oaxaca “Aurelio Valdivieso Fuentes” no presentaba mejoría.

María Elena señala como presunto responsable intelectual a Juan Vera Carrizal, empresario gasolinero y exdiputado priísta.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) giró orden de aprehensión contra Vera Carrizal por tentativa de feminicidio, quien actualmente se encuentra prófugo y de ser detenido no se le otorgaría libertad bajo fianza al ser considerado un delito grave. Se le busca en varios estados de la República mexicana y en 194 países por la Interpol.

Los dos presuntos autores materiales, padre e hijo, se encuentran en prisión preventiva desde finales de diciembre de 2019.

De regreso en su hogar en entrevista para La Jornada, María Elena relató a la periodista Blanche Petrich lo siguiente:

Y eso es lo que intentó [Vera Carrizal], darme una muerte lenta vaciándome ácido. Pero para su mala suerte estoy viva, con mucho dolor, con mucha tristeza pero cada día más fuerte. Porque no queda de otra. Y lo estoy logrando gracias a mis padres, a mi hermana Silvia, que se convirtió en una activista para defenderme, y a tantas voces de mujeres que se han alzado por mí, que sé que son mis amigas aunque no conozca sus nombres ni sus caras.”

Ante la problemática del país de los delitos contra las mujeres, la joven saxofonista dice:

“Todo duele. Y más duele cuando miro alrededor y veo que no soy la única, que hay muchas mujeres a las que matan por el solo hecho de ser mujeres. Yo no sé en qué punto se perdió el sentido común de la humanidad, en qué momento se empezó a creer que las mujeres valemos menos. Él siempre me lo decía: la mujer se hizo para estar en su casa, hacerle la comida a su hombre, cargar al niño con su rebozo. Yo no crecí con esa idea, pero fue tanto mi miedo que llegué a creer que sí, que yo valía menos.” Y añade:

Por más vueltas que le doy no logro entender este tipo de repudio hacia las mujeres.”



Respecto a retomar su pasión que es la música comenta:

“En cuanto a volver a tocar… el tema es complejo, porque no por el hecho de que pueda hablar quiere decir que voy a poder volver a tocar. No sé si voy a tener la misma embocadura, si con estas cicatrices mi boca va a poder abrazar y amoldarse a la boquilla. Me pregunto si valió la pena estudiar tanto, cuando ahora ni siquiera tengo ganas de tocar mi saxofón.”



Silvia Ríos declaró en entrevista a Diana Manzo, para Aristegui Noticias: “Estamos muy contentos de que mi hermana ya esté en casa con mis papás, ahora lo que necesitamos es que el apoyo prometido del gobierno del estado continúe porque es el comienzo de la rehabilitación. Sabemos que va a necesitar otras cirugías que son costosas, además de medicamentos y por supuesto la atención psicológica, nosotros queremos ver a mi hermana nuevamente en paz y feliz.”



El mes pasado la esposa del exdiputado priísta negó rotundamente que ningún miembro de su familia conozca o tenga alguna relación con María Elena Ríos. Asimismo dio a conocer una carta, en cuyo fragmento expresa lo siguiente: