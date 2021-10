SFP investiga denuncias por enriquecimiento ilícito en CONADE

CIUDAD DE MÉXICO.- Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), informó que su dependencia se encuentra investigando a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), como resultado de cadena de denuncias que se han atendido.

En su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoria Superior de Al Federación, relató las querellas que han llegado a l despacho de la SFP, por supuestos actos de enriquecimiento ilícito de distintos funcionarios que acompañan a las denuncias interpuestas a la Fiscalía General de la República (FGR)por el mismo delito.

"Estamos muy atentos a lo que sucede en la Conade y tenemos varias denuncias en la Fiscalía, en el Tribunal de Justicia Administrativa y en nuestro órgano interno de control en la Conade. Tenemos una denuncia penal ante la Fiscalía especializada, de varios funcionarios de la Conade por enriquecimiento ilícito. Tenemos varias carpetas integrando varios ilícitos y por el sigilo procesal no podemos señalar más, estén seguros de que estamos actuando", señaló, aunque aclaró que por el sigilo de las indagatorias, no puede revelar si en las querellas está involucrada o no la titular de Conade, Ana Gabriela Guevara.

Sancionesc

El funcionario federal detalló que las investigaciones involucran la entrega ilícita de recursos a entrenadores y deportistas, principalmente, por más de 77 millones de pesos.

Agregó que al interior de la Conade también ha habido 14 sanciones por faltas no graves, de las cuales seis derivado en la inhabilitación por seis meses del subdirector de calidad, así como la suspensión del director de Alto Rendimiento por seis meses.

En otra de las indagatorias, continuó, se comprobó el uso de 9.5 millones de pesos sin que se pudiera comprobar el destino de ese recurso, por lo que se analizan 71 contratos de prestadores de servicios.