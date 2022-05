SEGE implementa nuevas estrategias para disminuir rezago educativo en SLP

Niños regresan a la escuela en Estrasburgo, este de Francia, jueves 2 de setiembre de 2021. La situación ha mejorado levemente en Francia, con 17.000 casos confirmados diarios comparado con 23.000 a mediados de agosto. (AP Foto/Jean-Francois Badias) | Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved, AP