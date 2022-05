SCJN ordena reservar por 5 años los contratos de vacunas contra Covid por seguridad nacional

CIUDAD DE MÉXICO.-El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó reservar los contratos para la adquisición de vacunas contra la Covid-19 y los comprobantes de pago respectivos debido a que puede poner en riesgo la seguridad nacional.

Por mayoría de ocho votos, el pleno de ministros ordenó revertir las resoluciones que al respecto había tomado el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y mantener en reserva los contratos y órdenes de pago de estas vacunas, por un plazo de 5 años.

A través de un comunicado, la SCJN precisó que la divulgación de las condiciones esenciales de la contratación puede poner en riesgo la seguridad nacional, al obstaculizar o bloquear acciones tendentes a prevenir o combatir pandemias en el país.

No obstante, agregó que este no implica que se puedan generar versiones públicas con la información de los contratos que las autoridades sanitarias consideren que no supongan un riesgo para la seguridad nacional.

INAI respetará las sentencias impuestas por la SCJN

Por su parte, el INAI indicó que respetará las sentencias impuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la entrega de documentos para la adquisición de vacunas.

Señaló que las comisionadas y los comisionados del INAI confían en que asegurar la apertura de información sobre la adquisición de las vacunas es una obligación constitucional que siempre ha posicionado al Instituto en el liderazgo internacional en materia de acceso a la información y rendición de cuentas.

Por último, el Instituto afirmó que privilegió la apertura de la información favoreciendo el principio de máxima publicidad y rendición de cuentas por encima de los posibles intereses o factores externos.