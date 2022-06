SCJN Inhabilita a presidentes municipales de Morelos por incumplir en pago de pensiones

Los exalcaldes de Tlaquiltenango, Amacuzac Jonacatepec, en el estado de Morelos, fueron inhabilitados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por incumplimiento en el pago de pensiones por orfandad y viudez.

Joaquín Roque González Cerezo, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), confirmó y celebró la destitución e inhabilitación de los expresidentes municipales.

Te puede interesar: Calderón se cuestiona por "ejecución de sacerdotes frente a ojos de Dios" y menciona a AMLO.

En conferencia de prensa detalló que los exediles no acataron la resolución que dictó la SCJN que corresponden al pago de pensiones por orfandad y viudez.

Hablamos de cuestiones de orfandad o de viudez y si hablamos de que un elemento de corporación no gana más de 8 mil pesos y de años de trabajo no pueden ser más de 300 mil pesos y no se puede tener en cuenta que se prefiera pagar una asesoría jurídica, que cumplir con una resolución de ayudar y de ver por aquellos que perdieron la vida en cumplimiento de su deber", dijo el magistrado presidente del TJA.