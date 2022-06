Las corridas de toro y las peleas de gallos no son patrimonio cultural: SCJN

Ciudad de México.- Aunque no se ha dicho que si deben ser prohibidos estos eventos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las corridas de toros y peleas de gallos no deben ser consideradas parte del patrimonio cultural inmaterial. Esto, ya que cualquier práctica que implique maltrato, tortura y provocación de la muerte de animales con fines recreativos y de entretenimiento no puede ser sujeta de protección especializada.



Sin embargo, la SCJN no se pronunció sobre si deben ser prohibidos o no cuando invalidó el decreto aprobado por el Congreso de Nayarit para declarar a las corridas de toros y peleas de gallos como patrimonio cultural de dicha entidad.



La Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia otorgó en sesión de este miércoles, por mayoría de votos, el amparo a la asociación civil Cuenta Conmigo Tepic, con el argumento que los animales no son objetos al servicio indiscriminado de los seres humanos, sino "especies merecedoras de un trato decente".

En su proyecto de resolución, el ministro Alberto Pérez Dayán aseveró que la declaración de patrimonio cultural permitiría que los empresarios consiguieran subsidios o apoyos para sus actividades.