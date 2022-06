Rafael Herrerías, en defensa de la tauromaquia, compara la menstruación con el sangrado de las heridas hechas al toro

Ciudad de México.- A Rafael Herrerías en redes se le ha calificado como "ignorante" y "misógino" por el comentario que hizo para ¿defender? las corridas de toros.

El presidente de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, exigió una disculpa pública del empresario taurino, Rafael Herrerías, luego de que en un programa de televisión comparara la menstruación de la mujer con el sangrado de las heridas hechas a un toro cuando es picado en el ruedo.

"Una mujer tiene su periodo cada mes y sangra mucho más, que un toro, en toda su vida", así defiende el empresario Rafael Herrerías las corridas de toros en la #CDMX frente a la diputada @AnaJVillagran. pic.twitter.com/ozWqyWubKa — Alejandro Sánchez (@AlexSanchezMx) June 2, 2022



"Solicito al empresario Rafael Herrerías una disculpa pública a la secretaria de la Comisión de Bienestar Animal, la diputada Ana Villagrán Villasana, quien recibió dichos comentarios por defender la vida y el trato digno y respetuoso que merecen los toros", expresó en su comunicado.

El comportamiento del empresario fue calificado por el diputado local como indignante y reprobable.

Dicha exigencia del coordinador de la Alianza Verde en el Congreso local se da, luego de que el empresario taurino expresara en una mesa de diálogo del programa Esta Mañana de Heraldo TV que:

"el toro de lidia vive cuatro años y la plaza está a 20 minutos, es decir, una mujer tiene su periodo cada mes y sangra mucho más que un toro en toda su vida".



Dicho comentario fue parte de su postura en defensa de la tauromaquia, al señalar que en el espectáculo, el toro es picado y sangra poco, a comparación del periodo de una mujer. Ante las críticas, el empresario indicó que sus comentarios y argumentos para defender la Fiesta Taurina fueron tergiversados y sacado de contexto. Además, expresó su respeto a quienes no comparten sus mismos ideales y han decidido tomar caminos institucionales y medios jurídicos para detener este tipo de eventos. "No por eso soy omiso del contexto y de la situación de desigualdad de género que se vive en nuestro país, y en ningún momento, ni será mi intención promover actitudes que menoscaben a las mujeres y su dignidad", señaló.



Aplazan discusión sobre corridas de toros en la CDMX Diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México no se conectaron para sesionar en la Comisión de Bienestar Animal, por lo que no se pudo discutir un dictamen que buscaba transformar las corridas de toros. De acuerdo a la iniciativa, no se pretendía prohibir la tauromaquia en la capital del país, sino modificarla para que el animal no sufriera.

"En las corridas de toros, novillos y becerros no se podrán utilizar banderillas, puntillas, puyas y estoques y demás instrumentos. Tampoco se ejercerán actos de maltrato o crueldad, ni se les causará la muerte a los animales, bajo ninguna circunstancia", señala la propuesta de modificación a Ley de Protección a los Animales.



De igual forma, se proponían multas de dos millones 646 mil a cinco millones 292 mil pesos para los empresarios que violaran estas normas. Esta iniciativa daba un plazo de 180 días naturales para su entrada en vigor. A decir del presidente de la Comisión de Bienestar Animal, Jesús Sesma, de manera personal estaba por prohibir la tauromaquia, pero en un ánimo de avanzar y convencer al grupo mayoritario, se decidió realizar un dictamen de esta naturaleza. Indicó que se convocará la próxima semana de nueva cuenta para discutir esta propuesta, pues se busca discutirla en el pleno en un periodo extraordinario de sesiones previsto para el 8 de junio.