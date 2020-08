Ruta del dinero: Sobornos de Odebrecht pagaron joyas, casinos y ecoturismo

CIUDAD DE MÉXICO.- En cuatro años, la empresa brasileña realizó 62 transferencias desde tres bancos por 17 millones de dólares y más de 5 millones de pesos mediante su relación con Emilio Lozoya.

La Unidad de Investigación Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, detectó transferencias de las cuentas bancarias 0588880982, de Banorte; la 1820778, de Monex, y la 0172268949, de BBVA Bancomer, de las cuales se realizaron 62 transferencias a diferentes beneficiarios por 17 millones de dólares y por 5 millones 310 mil 666 pesos, entre julio de 2013 y junio de 2017.

Las cuentas mencionadas y que tuvo acceso el medio de comunicación Milenio, tuvieron como destino las joyerías Novell Studio Inc., dedicada a sortijas de compromiso, con 21 mil 500 dólares; Helzberg Diamonds, con 13 mil 530 dólares, y Deutsch Deutsch con 3 mil 897 dólares. También se pagaron clases de aviación en el simulador Cae Simuflite Inc. de Richmond, en Estados Unidos, por 19 mil 698 dólares, recorridos de pesca de Marlin en Parker DBA Marlin Magic Lures de Honolulu por 2 mil 771 dólares y hasta la realización de un encuentro de golf en el Tournament Promotions Inc. por 8 mil 714 dólares.

A la compañía de sociedad de responsabilidad limitada con sede en Inglaterra, New Millennium I. Investments se realizaron 112 transferencias internacionales por 6 millones de dólares; además, también se giraron 30 cheques a nueve personas por 5 millones 310 mil 686 pesos, que fueron pagados en efectivo del 26 de marzo de 2010 al 2 de octubre de 2012.

Se pagó a la sociedad texana Ainara Investments 680 mil dólares, a la inmobiliaria panameña PTY Properties LLC 579 mil 168 dólares, y a la aseguradora Bupa Insurance Company 53 mil 6 dólares.

El mayor beneficiario de éstos fue Joel Rodríguez Gutiérrez, a quien se le giraron 17 cheques por un monto de 2 millones 960 mil 648 pesos, seguido de Rigoberto Hernández Islas, con tres cheques por 538 mil 324 pesos.

Con información de Milenio