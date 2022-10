Rojas Díaz Durán llama a Sansores "La reina del Cash" y defiende a Monreal

MÉXICO.- Alejandro Rojas Díaz Durán grabó un video en el cual hace frente a los señalamientos por parte de Layda Sansores, la gobernadora de Campeche, después de que fallara la conexión para transmitir en vivo su primera transmisión del Miércoles del León.

En la grabación, Díaz Durán aclara sus razones por las cuales Sansores habría amagado en contra de Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado.



Aseveró que a Sansores, a quienes la apoyan y a "su candidata preferida", Claudia Sheinbaum, les estorba Ricardo Monreal, porque, dijo, el legislador no tiene una lealtad ciega.

Yo no soy defensor de Ricardo Monreal, pero hay un objetivo interior, es tratarlo de descarrilar en su aspiración presidencial, e incluso el objetivo es que se vaya de Morena para que no les estorbe, porque tiene independencia de criterio. Nosotros no somos ni sordos, ni ciegos ni mudos", aseveró.