Robos en la CDMX: Jorge Carlos permaneció desaparecido durante 60 horas después de oler un ramo de flores

CIUDAD DE MÉXICO.-Jorge Carlos permaneció desaparecido durante 60 horas después de oler un ramo de flores el pasado 19 de febrero.

Tras una intensa búsqueda por parte de su familia, el hombre fue encontrado en un centro para indigentes.

Jorge denuncia que salió de su domicilio con rumbo al Centro de la Ciudad de México cuando le dieron a oler flores y eso fue lo último que recuerda.

El adulto mayor fue encontrado el lunes después del mediodía en un centro para personas sin hogar.

"Fui al Centro a comprar algunos insumos que necesito y se me acercaron unas personas a venderme flores, yo les dije que no me interesaba, pero una de ellas me las acercó y, de repente, perdí el conocimiento, y ya no supe nada", comentó Carlos.

Hace la denuncia para alertar a la gente

Afirmó que la denuncia pública la hace para que sepan las autoridades lo que está pasando y para alertar a la ciudadanía de lo que sucede "porque la delincuencia encuentra nuevas formas de robar".

"Esto que aparentemente es intrascendente, que no tiene relevancia, de repente sí causa mucho daño y mucha gente se deja llevar por una venta de un mazapán o alguna cosa y podemos caer en ese tipo de delitos, yo sí quisiera alertar a la gente para que no se deje engañar", relató al programa Foro TV.

Jorge Carlos detalló que el incidente ocurrió a plena luz del día en la calle Ayuntamiento junto a un mercado de artesanías, en la Ciudad de México.

"No sé si alguien me auxilió porque yo perdí el conocimiento y caí como inconsciente, me golpeé toda la cara y ya no supe si alguien me ayudó o cómo me llevaron al albergue".

Indicó que lo que e robaron fue su credencial, el celular y algunas monedas que portaba en ese momento.