Ricardo Salinas Pliego dice que prefiere regalar autos a pagar impuestos

CIUDAD DE MÉXICO.-El multimillonario, dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, dijo que prefiere dar regalos a pagar los millones que debe de pagar en impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En un reciente mensaje en X (antes Twitter), el también dueño de la tienda Elektra, publicó una foto de un auto que le regaló a una joven, y señaló que "en vez de pagar impuestos prefiere dar los apoyos directos para que no se los robe el gobierno".

Lloren porque según ustedes no he pagado impuestos, pero yo prefiero… como dice mi amigo el Presidente, dar los apoyos directos a la gente para que no se lo roben los #Gobiernicolas. Felicidades Ruth y disfruta de los frutos de mi trabajo", comentó Salinas.