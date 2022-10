Ricardo Salinas Pliego arremete con insultos a Sabina Berman y Citlalli Hernández

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Salinas Pliego lanza fuertes insultos contra la comunicadora Sabina Berman y la senadora Citlalli Hernández.

En el caso de la escritora y comunicadora Sabrina Berman el dueño de TV Azteca y Elektra puso el siguiente comentario:

No es mi sobrino #momia pendja…es mi hijo!!!

El post lo hizo en Twitter contestando un comentario de Sabina Berman que decía: “el sobrino pobre”, que a su vez había contestado a otro “meme”.

Mientras que los insultos con Citlalli Hernández fueron en otra discusión por Twitter en la que destacan los siguientes textos:

No cenadora, yo quiero que me enseñe nada. Póngase a trabajar, usted que cobra doble sueldo nada más para estar haciéndole al pendjo aplastada en una silla, deje de tragar para ayudar a detener la hambruna mundial y ta no vaya a clases de baile en Septiembre…por favor”, cita el tuit de Salinas Pliego.