Ricardo Salinas Pliego acusa a Los Supercívicos de mercenarios digitales y a Proceso de golpeteo

CIUDAD DE MÉXICO.-El empresario Ricardo Salinas Pliego acusó de cínicos y mercenarios digitales a los influencers conocidos como Los Supercívicos.

Esto luego de que ellos compartieran un reportaje que indicaba que una escuela del dueño de TV Azteca sigue impartiendo clases presenciales a pesar de la pandemia de Covid-19.

"Es usted un patroncillo. Necio. Despota. Intolerante. Sangrón. Pulsánime. Explotador. Nepotista. Usurero. Ingrato. Falto de empatía. Chafa. Sin tacto y sin buen gusto. Nos guardamos etiquetas pá su siguiente tuit!", le dijeron los Los Supercívicos en redes sociales.

A eso Salinas contestó:

"Jovencitos ya pónganse a trabajar y déjenme concentrarme en cumplir con regalarle dinero a la gente que me sigue, si les molesta mi éxito... no me sigan y listo!".

Agregó:

"Los súper cínicos están para defender a quien les pague y acusar con falsedades a personajes, son mercenarios digitales, yo solo soy un empresario multimillonario intentando mantener los más de 180,000 empleos que genero en México".

También acusó a la revista Proceso de golpeteo.

"Me tienen miedo por eso no me etiquetan, @proceso es una revistilla que vive de intentar golpearme, gracias por agregarme".

Esto porque Proceso no etiquetó al empresario en un post de Twitter que hablaba sobre las clases presencuales que se llevan a cabo en el colegio Humanitree, que está ubicado en Lomas de Chapultepec.