CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Salinas Pliego aclara el motivo de su hospitalización.

El dueño de TV Azteca y Grupo Salinas compartió en su cuenta de Twitter, primeramente una fotografía donde se le apreciaba reposando en una cama de hospital.

Posteriormente difundió un video donde aclaraba en qué consistía el motivo de su internamiento hospitalario, donde se le observa preparándose para ingerir un plato con fruta, jugo de manzana y gelatina.

Bueno, pues que creen, aquí estoy internado en el Hospital Ángeles y me acaban de atender muy bien. Una cirugía para alargarme el tabique desviado porque no podía respirar. Es una situación que ya he tenido desde muchos años y ya decidí atenderme, pero que bueno, porque voy a estar bien", detalló el magnate mexicano.