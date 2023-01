Ricardo Monreal no se irá de Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de reflexionar en Navidad y Año Nuevo, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, dejó atrás su dicho basado en la popular canción de "Diciembre me gustó la que te vayas", y anunció que permanecerá en las filas de Morena, donde continuará buscando que haya piso parejo en la competencia para obtener la candidatura presidencial de 2024.

En entrevista, el legislador puntualizó que no declinará en su intención de ser presidente de la República y convertirse en el líder que México necesita. En este sentido, afirmó que será el pueblo el que tendrá la última palabra.

Estoy tranquilo, diciembre me sirvió para reflexionar estoy muy sereno, muy claro en lo que está pasando en el país no estoy alejado de la realidad de los problemas que tiene nuestra nación. (…) Mi futuro está determinado por el pueblo, por la gente, no he cambiado de opinión, sigo en mi sueño y en mi lucha real de estar en las boletas en el 2024.

"Estoy en un proceso de serenidad y de reflexión, pero creo que México necesita a un conductor, un líder, un Presidente que pueda conducir al país hacia mejores niveles de desarrollo, hacia una reconciliación nacional. México nos necesita a todos y en esa virtud y bajo esas características, no hemos declinado ni hemos cambiado nuestra posición. Sigo pensando y sigo luchando por estar en las boletas en el 2024, en la lucha por la Presidencia de la República.

No se suma a clima de linchamiento de Sheinbaum por accidente de la Línea 3

Por otra parte, el senador Monreal Ávila aseguró que no se sumará al clima de linchamiento contra la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por el reciente percance en la Línea 3 del Metro.

No lo voy a hacer, de nadie me he subido nunca a ese tren, porque a veces se cometen no pocos excesos y respeto. Ojalá y la jefa de Gobierno rápido puede enfrentar y superar la crisis provocada por este choque de trenes y por el mantenimiento de las vías de comunicación y los propios transportes públicos. (…) Todos tenemos muy clara nuestra responsabilidad y sí es una exigencia social que se aclare qué sucedió técnicamente o desde el punto de vista jurídico penal, qué sucedió con este accidente, deslindar responsabilidades y prever que no ocurra más este tipo de accidentes, atender a las víctimas, atender a la gente que diario es usuario de manera cotidiana de estos sistemas de transporte colectivo", enfatizó.