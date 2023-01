Claudia Sheinbaum asegura que la línea 3 de Metro es transporte seguro y solicita a la ciudadanía cuidarlo

CDMX.- Ante la apertura de la Línea 3 del Metro, Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que el Metro es un transporte seguro pero enfatizó que es trabajo de los usuarios el cuidarlo.

Ayer hubo algo que se cayó en una de las vías, en la Línea 8 si no mal recuerdo, igual un zapato en la Línea 3, todos tenemos que cuidar el Metro es por supuesto una responsabilidad de la autoridad, pero también de todos los usuarios, tenemos que cuidar que evidentemente no caiga nada en las vías", detalló.



Sheinbaum mencionó que el Metro es patrimonio de la Ciudad de México y que entre todos se debe cuidar para garantizar la seguridad.



Respecto a la investigación de la Línea 3, la mandataria reiteró que volvió a hablar con la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy, para que haya imparcialidad en las investigaciones y a quien tenga que llamar para que lo más pronto posible se dé a conocer a la ciudadanía.

Respecto a la denuncia y videos de la oposición tras el choque de dos trenes de la Línea 3, la jefa de Gobierno criticó que antes de brindar ayuda respecto al tema decidieron filmarse afuera de estaciones del Metro.

Eso lo tiene que interpretar la ciudadanía, yo creo que en momentos de esa característica debe llegará a ayudar y no llegar a lucrar políticamente ante una situación cómo está y cada quien es como es (...) No quiere a México quién hace uso político lo que quieren es una noticia de ocho columnas no quieren ayudar a resolver problemas"