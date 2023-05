Ricardo Monreal cambió su discurso sobre la invalidación del Plan B de la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Monreal cambió su discurso sobre la invalidación del Plan B de reforma electoral por ministros de la SCJN.

Tras la invalidación de la reforma de Ley realizada el lunes pasado, Monreal expresó su alegría al tener constancia de que existe un equilibrio de poderes y contrapesos.

Indicó que la Corte enmendó la plana al Poder Legislativo y subrayó que como nunca, se demuestra que en México hay un equilibrio y un contrapeso en las decisiones que se toman, pues “no hay un Poder que se sobreponga a los otros”.

Yo como constitucionalista, me alegra que haya contrapesos. No me alarma ni me preocupa, y respeto las decisiones de los órganos del Estado y los órganos constitucionales”, recalcó.