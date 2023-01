Ricardo Mejía Berdeja dice que Mario Delgado es un corrupto

CIUDAD DE MÉXICO.-Ricardo Mejía Berdeja acusó a Mario Delgado, líder de Morena, de corrupto en un video publicado en sus rede sociales.

El aspirante a la candidatura de Coahuila por el PT, dijo que Delgado se ha dedicado al ‘mercadeo’ de candidaturas.

Berdeja también mostró una fotografía donde se ve a Armando Guadiana y señaló que era ‘cómplice los Moreira’.

Ricardo Mejía Berdeja recientemente perdió la encuesta de la candidatura de Morena por la gubernatura contra Guadiana.

En el video, agradeció al presidente Andrés Manuel López Orador, con quien, dice, ha luchado desde 1997.

Ricardo Mejía Berdeja “ni el adiós me dio” dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador y anunció que en su lugar como subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana se quedó el General Luis Rodríguez Bucio, quien fue hasta hoy Comandante de la Guardia Nacional (GN).

Se fue Ricardo Mejía, no me dio ni el adiós, me mandó un papel”, dijo tajante el mandatario al ser cuestionado sobre la renuncia de Mejía Berdeja.