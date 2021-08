Ricardo Anaya salió de México por Reynosa sin alerta migratoria: INM

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Anaya Cortés salió de México sin alerta migratoria en un vuelo privado que partió del aeropuerto de Reynosa, Tamaulipas el pasado 5 de julio, informó el Instituto Nacional de Migración la noche de este jueves 26 de agosto de 2021.

El INM agregó que a la fecha ninguna autoridad ha solicitado alerta migratoria a nombre de Ricardo Anaya Cortés.

Cabe resaltar que esto sucedió antes de que compareciera ante un Juez de Control, citatorio que tuvo lugar en elCentro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte aunque Anaya lo atendió de manera virtual, por medio de Zoom, como también lo hicieron su abogado defensor, fiscales federales y representantes legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

De acuerdo con un reporte de la FGR, replicado por El Universal, la Fiscalía General de la República localizó a Ricardo Anaya Cortés en Texas, Estados Unidos, justo cuando enfrenta acusaciones de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, tras las declaraciones de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, que señaló a Anaya de haber recibido sobornos para votar a favor de la aprobación de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, en 2014.

Cabe destacar que en videos recientes subidos por Anaya este anuncia que se "exilia para seguir luchando" luego de que fuera requerido para citatorios de la Fiscalía. Además de que se dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que "no se esconde, ni huye".

Yo no me escondo ni huyo, doy la cara y me exilio con mucho dolor de mi país para poder seguir luchando”, dice en Ricardo Anaya en uno de sus más recientes videos.