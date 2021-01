Ricardo Anaya rechaza diputación por el PAN; busca ser presidente de México

CIUDAD DE MÉXICO.-Ricardo Anaya rechazó ser diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), porque busca recorrer el País para que en el 2024 aparezca en la boleta presidencial.

"Le quiero agradecer a Marko Cortés la invitación, su confianza y su apoyo, pero estoy convencido de que mi papel debe ser otro", comentó el ex candidato presidencial del 2018.

Indicó que la elección del 2024 es crucial y es por ello que desea recorrer México y no "estar en una tribuna u oficina, sino en la calle, en la comunidad y con la gente".

"Quiero volver a participar en la elección presidencial y es que estoy convencido de que otros 6 años con un gobierno de Morena terminarían por destruir a México", comentó.

Luego de que Ricardo Anaya revelara en septiembre pasado que regresa a la vida pública, tras dos años de haber "desaparecido", panistas dijeron que dejó al partido dividido y debilitado.

Según la columna Bajo Reserva, de El Universal, "panistas y expanistas, que abandonaron al partido por la manera en que el queretano llevó las riendas de Acción Nacional, y que no ven del todo bien su retorno, aseguran que ahora que se asoman las elecciones regresa como el salvador del partido, mientras que otros panistas, en especial algunos gobernadores, han dado estos dos años la batalla frente al gobierno federal y del propio Presidente de la República, y han tratado de reconstruir el partido que Anaya debilitó".

Además acusan al ex presidente del PAN de haber tenido poca humildad en su anunció de regreso a la política.

"No se nota que haya algún tipo de arrepentimiento por el daño que le hizo al PAN con su dirigencia y por la manera en la que se apoderó de la candidatura presidencial dejando muchas víctimas en el camino", comentan.

Anaya anunció su regreso a la vida pública en el 2020, luego de haber perdido abrumadoramente en las elecciones del año 2018 contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un video publicado en redes sociales, Anaya reconoció que “perder una elección fue un trago amargo. Pero también fue una oportunidad para madurar y para poner a prueba mi carácter”.

Agregó que se alejó de la política porque creyó correcto darle espacio a AMLO, que ganó la elección.

"Me alejé de la política porque creí que era correcto darle un espacio a quien ganó la elección, pero la misma razón que me llevó a alejarme hoy me trae de regreso”, recalcó.