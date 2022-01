Rezan por la salud de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- "Oigan, ¿por qué están aquí con sus cámaras?", preguntó la familiar de un paciente del Hospital Central Militar.

Cuando se le informa que es para cubrir la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a ese hospital, en donde por la tarde le realizaron un cateterismo cardíaco, la mujer exclama:

"¡Ahhh con razón está todo cerrado por los militares, con razón!", exclamó.

Cuando los reporteros ahí reunidos se le acercan para preguntarle cómo se encuentra al interior del hospital, pide que no se tome su cara y evita dar su nombre "por precaución".

Pues está todo cerrado, todo cerrado, no nos dieron ninguna explicación y no había ni un paracetamol. Todo estaba cerrado, elevadores. No pude ir al tercer piso por una tomografía porque está todo cerrado", se queja.