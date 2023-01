Revelan video de cómo inició todo en La Polar que dejó a un hombre muerto

CIUDAD DE MÉXICO.-Surgió un nuevo video que muestra el altercado en el restaurante de birria La Polar, que dejó un cliente muerto.

Según el periodista Carlo Jiménez, la acompañante de Antonio Monroy -la víctima- tuvo una discusión con otra mujer.

Al lugar de la pelea tuvieron que llegar meseros y seguridad a calmar todo.

Ahí llegó Sergio Gama, a quien le dicen "Serch", y quien es el jefe de seguridad de la cantina La Polar, quien es el señalado de golpear a Monroy.

Según Jiménez, Gama es el que azotó contra el piso a Antonio Monroy y ordenó que lo tiraran en la calle.

Los informes dicen que un hombre que se encontraba bebiendo con su pareja, fue agredido la noche del domingo por el personal de la cantina.

Aunque lo llevaron a un hospital, murió en La Polar tras la agresión.

Luego de que se diera a conocer el asesinato de un comensal a manos de meseros del conocido restaurante "La Polar", la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, arremetió contra el establecimiento y aseguró no vuelvan a abrir sus puertas.

Hoy quiero decirles que nuestra obligación es cuidar a la gente, a los clientes y es claro que no lo están haciendo. Me voy a encargar jurídicamente que este lugar no vuelva a abrir sus puertas", aseguró la alcaldesa.