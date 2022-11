Revelan últimos mensajes de Lidia Gabriela durante viaje en taxi del que se aventó y murió por cambio de ruta

CIUDAD DE MÉXICO.- La joven Lidia Gabriela, de 23 años, murió tras aventarse de un taxi en movimiento luego de que el conductor cambiara de ruta de manera inesperada.

El incidente ocurrió en la calzada Ermita Iztapalapa en la Ciudad de México y la pareja de Lidia reveló algunos de los últimos mensajes que recibió antes de que falleciera.

El taxista no detuvo el automóvil en la estación del metro Constitución y le cobraba más del doble por servicio, además de tomar un camino desconocido.

Revelan últimos mensajes de Lidia Gabriela

Azucena Uresti dio espacio en su programa al novio de Lidia, que reveló cómo fue la última plática con ella.

Mi novia me comentó que el taxista tomó otra ruta que ella nunca tomaba... es una ruta que te aleja del destino (...) me dijo que eran 57 pesos, cuando normalmente son 25 pesos... fue el último mensaje que me mandó a las 17:10″.

Entre el momento en que Gabriela se lanzó del auto para huir y cuando fue encontrada por elementos policíacos, Alexis Pérez, su novio, se preocupó por ella, pues dejó de responderle.

Pensé que le habían robado su teléfono, se me ocurrió hacerle una recarga y le comenzaron a llegar los mensajes pero no me llegó ninguno de ella”, señaló en entrevista con Azucena Uresti.

"Yo estaba trabajando, ella me comentó que el taxista salió por otra ruta, me dijo que tenía otra tarifa que no era normal para el horario": Alexis Pérez, novio de Lidia Gabriela #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) November 4, 2022

Localizan a Lidia Gabriela

Por ahora no hay información del taxista, solo se conoce que habría dado a la fuga y no se detuvo cuando Lidia Gabriela cayó desde el vehículo, por lo que no ha sido identificado.

Después, utilizó una aplicación de localización para poder ubicar a su novia, se percató que el celular estaba a 100 metros del metro Constitución de 1917, le pidió a su papá que fuera al lugar dónde vio que había muchas patrullas y ambulancias.

Cuando llegó, vi que la ubicación del teléfono se movía, en la misma ruta de la ambulancia forense”, menciona.

Coinciden versiones del novio y hermano de Lidia Gabriela

Las versiones del novio de Lidia Gabriela y la de su hermano coinciden en que la joven le pidió ayuda desde la ventana del auto, pero aparentemente los testigos no pudieron hacer nada para rescatarla.

La tarjeta informativa de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) señaló que: