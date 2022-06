Reportan balaceras en dos puntos de Fresnillo, Zacatecas; hay varios heridos, una niña entre ellos

FRESNILLO, Zacatecas.- Durante la tarde del viernes en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, dos ataques armados se reportaron en distintos puntos de la ciudad los cuales dejaron varios heridos, entre las víctimas figura una niña.

Una de estas agresiones armadas ha causado gran conmoción debido a que una de las personas acribilladas subió un video a sus redes sociales de poco más de dos minutos para dar a conocer que él, su hermano y su hija de tres años, acababan de ser balaceados.

El metraje subido desde el perfil de Arturo Emmanuel Hdz Rayas solo comenta que los hechos sucedieron en Fresnillo, donde comparte su rabia y muestra cómo habían baleado a su hermano y explica que él es doctor y su hermano es abogado, además añade que:

Esto está hasta el punto que ya no se permite. Balacearon a mi niña de tres años. ¡Esto ya llegó hasta un punto donde no se vale! ¡Ya estoy hasta la madre de estos cabrones! ¡Ya no se vale esto!".