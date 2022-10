Renuncia Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal de Nuevo León

NUEVO LEÓN.- El fiscal general de justicia del estado de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, presentó su renuncia la mañana de este miércoles.

La dimisión fue presentada a través de una carta dirigida al Congreso estatal en la que señala que es parte de su proceso de jubilación, por más de 40 años como servidor público.

Gustavo Adolfo Guerrero asumió el cargo el 9 de marzo de 2018, el cual ocuparía por un periodo de seis años, sin embargo solo se desempeñó en él durante cuatro, faltando dos años para concluirlo tras la renuncia.

El ahora ex fiscal es licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

En relación a su desarrollo profesional, se ha desempeñado como Defensor Público en materia de Derechos Humanos, Juez de lo Civil y de lo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, y ha sido Magistrado de la Primera y Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.

Además de tres veces Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, y desde el año 2001 es miembro del Comité Académico del Instituto de la Judicatura del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León.

Caso Debanhi Escobar

Guerrero presentó una etapa compleja como fiscal de Nuevo León en los últimos meses a raíz del caso de la joven Debanhi Escobar, quien fue encontrada muerta en el motel Nueva Castilla, Escobedo.

En su momento, el padre de la víctima, Mario Escobar Salazar, admitió estar harto de tanto impunidad e incompetencia por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Él insiste en que su hija fue asesinada y que su cuerpo fue sembrado en el sitio donde la localizaron las autoridades.

Para mí no es correcto, estoy molesto con la gente de la Fiscalía, si no puede con el trabajo Griselda (Núñez Espinoza, fiscal Especializada en Feminicidios), que renuncie; si no puede con el trabajo el fiscal general, Gustavo Adolfo Guerrero, que renuncie, y lo mismo la agente del Ministerio Público, Mónica porque es bien incompetente.

