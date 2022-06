Nuevo León: Padre de Debanhi Escobar pide que los funcionarios de la Fiscalía renuncien "por incompetentes"

MONTERREY.- El día de hoy se cumplen dos meses desde que la joven Debanhi Escobar salió de su casa, para ser encontrada 13 días después sin vida dentro de una cisterna del motel Nueva Castilla. Hasta ahora, no hay ningún imputado por su muerte.

Mario Escobar Salazar, padre de la difunta, dijo que está harto de tanto impunidad e incompetencia por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Él insiste en que su hija fue asesinada y que su cuerpo fue sembrado en el sitio donde la localizaron las autoridades.

A través de un video de Youtube que subió a su cuenta, demandó que si los funcionarios no pueden procurar la justicia, entonces presenten su renuncia. Luego reiteró la misma demanda en una rueda de prensa que ofreció en el exterior de la Fiscalía Especializada en Feminicidios.

Agregó que la Fiscalía no puede seguir tratando de decir que Debanhi murió de forma accidental, pues fue un feminicidio.

Para mí no es correcto, estoy molesto con la gente de la Fiscalía, si no puede con el trabajo Griselda (Núñez Espinoza, fiscal Especializada en Feminicidios), que renuncie; si no puede con el trabajo el fiscal general, Gustavo Adolfo Guerrero, que renuncie, y lo mismo la agente del Ministerio Público, Mónica porque es bien incompetente.

Igualmente exigió la renuncia del coordinador del Servicio Médico Forense, Eduardo Villagómez, y quien haya realizado la necropsia de Debanhi, pues debido a su incompetencia se va a tener que realizar la exhumación, cuya fecha se conocerá esta semana, para esclarecer la forma en que murió su hija.

Ante esta práctica que se realiza en muy pocas ocasiones, Don Mario dijo que en una ceremonia le pedirá perdón a Debanhi y le encenderá una veladora, al tiempo de solicitar a quienes lo han acompañado solidariamente que hagan lo mismo.



Afirmó que él tiene información sobre sospechosos de la muerte de su hija, y la dirá en su momento.

La Fiscalía sabe que hay culpables, no lo quieren decir, quisieron apagar la carpeta en dos semanas (que no han dado conferencias sobre el caso), pero conmigo no van a apagar nada, que me maten primero.