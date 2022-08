Rennaissance: Beyoncé está recortando un pedazo de Milkshake de su nueva canción, pero no porque se la haya "robado" a Kelis

LOS ÁNGELES.-Hubo mucha emoción antes del álbum Rennaissance de Beyoncé, que se filtró dos días antes de su lanzamiento. Tal vez podría haberlo hecho con un poco más de tiempo, ya que dos canciones están programadas para ser regrabadas y lanzadas. A la canción Heated se le quitará el lenguaje capacitivo, mientras que la canción Energy se volverá a grabar sin una de las muestras en las que se basa.

Este segundo cambio se ha presentado como una respuesta a la cantante Kelis que calificó el uso de la muestra de "robo" y a Beyoncé "supuestamente no solicitó permiso para su uso". Pero eso no es realmente cierto. Si bien es posible que a Kelis no se le haya pagado por la muestra, y eso es un problema, eso tiene que ver con su contrato legal con sus productores, no una falla por parte de Beyoncé.

Kelis es la intérprete de Milkshake, que se lanzó en 2003. Ahora podrías pensar que debería recibir dinero por cualquier uso de la canción. Sin embargo, los créditos y las regalías de Milkshake van a Chad Hugo y Pharrell Williams, conocidos juntos como The Neptunes, quienes supuestamente lo escribieron y produjeron.

En la industria de la música, cuando se graba una canción, tiene dos derechos adjuntos. Uno en la grabación de sonido real y otro en la canción misma. Es por eso que Taylor Swift volvió a grabar y lanzó su música para reclamar sus derechos sobre las grabaciones de sonido. Ella era la dueña de las canciones pero no de las grabaciones, por lo que hizo nuevas grabaciones.

Estos diferentes derechos a menudo son propiedad de diferentes personas y se rigen por contratos. Entonces, quién posee qué y cuánto gana depende en gran medida del acuerdo entre las personas involucradas.

En 2020, Kelis reveló en una entrevista que no gana dinero con sus dos álbumes producidos por The Neptunes. Ella dijo que le dijeron que todo se dividiría en tres partes y, por lo tanto, no verificó dos veces cuando se le presentó el contrato.

Tenía 19 años en el momento de firmar el contrato y afirmó que "le mintieron y engañaron descaradamente", pero al principio no se dio cuenta porque tenía otras fuentes de ingresos, como las giras. "Su argumento es: 'Bueno, lo firmaste'. Yo digo: 'Sí, firmé lo que me dijeron, y era demasiado joven y demasiado estúpida para verificarlo'". Entonces, debido al contrato , Kelis no tiene ningún derecho de autor sobre la canción Milkshake, ni mucho menos sobre su primer y segundo álbum.

En una entrevista a principios de este año con la publicación cultural Vulture, Hugo restó importancia a estos comentarios: “Escuché sobre su opinión sobre eso. Quiero decir, yo no manejo eso. Por lo general, contrato gente de negocios para que me ayude con ese tipo de cosas”.

Diferentes tipos de muestras

La muestra de "Milkshake" en la nueva canción Energy de Beyoncé se atribuye a Chad Hugo y Pharrell Williams, pero no a Kelis. La cantante de Milkshake comentó en Instagram: "Mi mente también está asombrada porque el nivel de falta de respeto y la ignorancia absoluta de las tres partes involucradas es asombroso". Y dijo que se enteró del uso de la muestra al mismo tiempo que todos los demás.

Esto ha sucedido debido a la forma en que la licencia de muestras funciona junto con los derechos de las canciones y los derechos de grabación de sonido.

Cuando muestrea directamente, toma la grabación de sonido, la corta y la pega en una nueva canción. Esto significa que está utilizando tanto la grabación de sonido como la obra musical, por lo que necesita el permiso de ambos propietarios.

Por ejemplo, la artista Ashnikko recientemente probó directamente otra exitosa canción interpretada por Kelis, Caught Out There, tomada del mismo álbum debut Kaleidoscope, en su canción Deal With it (feat. Kelis). Williams y Hugo también aparecen en los créditos de escritura.

Beyoncé, por otro lado, no muestreó directamente la grabación de sonido, sino que recreó el sonido ella misma, lo que se conoce como interpolación. Hay una serie de razones por las que un creador de canciones puede optar por utilizar una muestra directa o una interpolación. Puede relacionarse con el presupuesto (poco probable en el caso de Beyoncé) o la elección artística basada en el significado detrás del uso de la muestra o la formación de la canción.

Por ejemplo, en una pista de baile es común usar la grabación de sonido e inclinarse más hacia un remix. Mientras que una interpolación puede tratarse más de construir sobre un tema o hacer una referencia cultural.

Una interpolación solo requiere autorización para la obra musical que generalmente es propiedad del editor y acredita a los compositores. Kelis no está acreditada como compositora y no posee ninguno de los derechos de publicación, por lo que legalmente no había ningún requisito para autorizar la muestra con ella.

Así que Beyoncé pudo haber decidido eliminar la muestra debido a la reacción del público, o porque simpatizaba con Kelis. Pero no parece haber sido por razones legales y ciertamente no fue el caso que ella robó la muestra.

Artículo original de The Conversation