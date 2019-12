Remodelación del Senado fue solicitada tras detectar "vicios ocultos"

CIUDAD DE MÉXICO.- Las obras de remozamiento en el Senado fueron solicitadas por los propios legisladores, luego de que se detectaran "vicios ocultos" en el inmueble, informó la Secretaría General de Servicios Administrativos de la Cámara alta.



El órgano administrativo, encabezado por Mauricio Farah, indicó que el gasto fue autorizado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).



"La inversión que se realiza en estos trabajos siguió todos los procedimientos legales y reglamentarios, desde su autorización por el Comité de Administración, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva hasta la adjudicación de los contratos respectivo", se explicó.



El viernes pasado, el diario Reforma informó que el recinto legislativo --estrenado en 2013-- es remodelado en el periodo vacacional de fin de año.



Equipos de trabajo cambian pisos el Patio del Federalismo, alfombras, luminarias el Salón de Plenos, así como domos en otras áreas del inmueble.



En una tarjeta informativa, se afirma que los recursos empleados no son contrarios a la política de austeridad, y se agrega que este año el Senado dispuso de 3 mil 940 millones de pesos, casi mil millones menos que en 2018.



"Gracias a diversas medidas de austeridad y eficiencia en el gasto, se han generado ahorros y economías que permiten hacer trabajos que no se habían realizado y que son indispensables para garantizar la protección civil, la seguridad de la personas y la operatividad del recinto legislativo".



Agrega el documento que desde hace nueve años no se había dado mantenimiento ni se habían actualizado sistemas y equipos.



"El inmueble registraba vicios ocultos de origen los cuales generaban contratiempos para el desarrollo de las actividades legislativas por lo que los senadores, incluso a título individual, demandaban las reparaciones correspondientes".



Servicios Administrativos confirmó que se realiza el cambio de luminarias, que serán sustituidas por tecnología tipo led de última generación y ahorradora de energía.



También se renovarán los sistemas de aire acondicionado y equipos de extracción de aire.



"El sistema instalado permite extracción de CO2, tecnología que mitiga el ruido, mejora el sistema de ventilación y cumple con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM 081 ECOL-1994", se detalla.



En referencia al sistema dactilar de asistencia y votación, se explica que serán sustituidos los biométricos obsoletos, y en su lugar se instalará tecnología de punta que asegura una óptima operatividad en el sistema y aporta ahorro de energía.



En relación con las filtraciones de agua y goteras, la tarjeta informativa refiere que desde la entrega del edificio de Madrid 62, en 2013, se detectaron problemas en diversos puntos del inmueble, las cuales fueron atendidas mediante acciones de mitigación solamente.



"Por esta razón y debido a los inconvenientes que esto representa tanto para la seguridad de las personas como de equipos y documentos, se contrató un servicio integral para la reparación en Patio, Hemiciclo, Torre de Comisiones y Pleno", se menciona.