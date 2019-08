Relacionan pobreza en México con características étnico-raciales

CIUDAD DE MÉXICO.-En los últimos diez años se han sumado 2,9 millones de personas a la pobreza en México en gran medida por sus características étnico-raciales, reveló este martes una investigación de El Colegio de México en colaboración con Oxfam.

Los estados en los que retrocedimos en el combate (a la pobreza) son Veracruz, Oaxaca, Morelos y Campeche. No es casualidad que estos estados tengan población mayoritariamente indígena", sostuvo Claudia Ramos, coordinadora de análisis del portal Animal Político, en la presentación del informe "Por mi raza hablará la desigualdad".

La investigación revela que la lengua, el tono de piel y el origen étnico han sido factores que han perpetuado la desigualdad dentro de las familias, círculos sociales y medios de comunicación, impactando significativamente en las oportunidades de desarrollo de las personas.



Mientras 40,5 % de las personas indígenas y 31,7 % de las negras o mulatas ocuparon puestos manuales de menor calificación, las personas mestizas o blancas solo representaron el 18,8 % de estos trabajos.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA



En contrate, 25,7 % de las personas mestizas o blancas lograron alcanzar puestos como empleadores, frente al 10,4 % de los indígenas y 13,4 % de los negros o mulatos.



Patricio Solís, investigador de El Colegio de México y uno de los autores de informe, aseveró que los resultados se asocian a prácticas de discriminación acumulativas que, para combatirlas, es necesario prestar atención al mercado laboral y la educación.

"En el trabajo existen preferencias de los empleadores por dar trabajo a personas de piel más clara, personas que no se ven identificadas como pertenecientes a pueblos indígenas, que no tienen rasgos físicos o la lengua", refirió.En cuanto a las escuelas, Solís asegura que son espacios de discriminación institucional en materia lingüística porque "cero niños o personas hablantes de lenguas indígenas y no hablantes de español terminan la secundaria en México"."El diseño de la progresión escolar en México está orientado a que los chicos y chicas hablantes de lenguas indígenas aprendan el español. Si no aprenden el español no pueden avanzar a los niveles de nivel secundario, bachillerato, etcétera", criticó.

Los hallazgos de la investigación revelan que 43 % de las personas hablantes de lenguas indígenas no completan la primaria, y solo 11,5 % de quienes hablan español no lo logran, al tiempo que únicamente 8,5 % de los indígenas llegaron a la educación superior, 12,4 % de los negros o mulatos y 25 % de las personas blancas o mestizas.