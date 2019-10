Regalan "mosquito del dengue" a titular de Salud en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados de oposición reclamaron al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, que las medidas de austeridad y de combate a la corrupción que ha implementado el gobierno federal han generado desabasto de medicinas y han puesto en peligro la vida de miles de personas en todo el país.

Durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados, que se extendió por casi 5 horas y ya concluyó, el funcionario recibió dos “regalos” de los diputados opositores: Martha Esthela Romo Cuéllar, del PAN, le regaló un reloj de arena para recordarle, “que el tiempo en salud sí importa” y el discurso del gobierno federal sobre salud dista de la realidad que todos los días viven los usuarios y trabajadores del sistema público de salud.

“Hablamos de que no hay presupuesto, y la respuesta constante: ahorro y corrupción. El costo beneficio de ahorrar ¿justifica la vida de los pacientes? El modelo de salud el día de hoy en discurso, no es ni se parece al que realmente se está ejecutando. ¿A un año de su gobierno reconoce que la ciudadanía en la calle está enojada, desilusionada y desesperada porque al día de hoy su derecho descrito en la Constitución sigue siendo una aspiración no real? Aquí le regalo este reloj para que no se le olvide que el tiempo en la salud sí importa”, le dijo la legisladora.

Diputada @Abril_AlcalaP regala frasco con mosquito de #dengue al Secretario de Salud, Jorge Alcocer, y le pide "se atreva a liberarlo" frente al Pleno.



��#FotosCongreso pic.twitter.com/Vzo87PczUi — Canal del Congreso (@CanalCongreso) October 17, 2019

Durante el encuentro con los legisladores presenció protestas en las que los diputados mostraron portadas de los periódicos en las que se dieron a conocer las diferentes crisis por las que ha atravesado el sector a su cargo.

Otro de los regalos que recibió el funcionario fue un mosquito del dengue encerrado en un frasco, para reclamarle los recortes al sector salud y que no se haya declarado una alerta sanitaria a pesar de las 72 muertes que ya se han reportado en el país a causa del dengue hemorrágico.

“Ya que estamos en esto de dar regalos, yo de verdad con muchísimo respeto se lo hago. Este mosquito acaba de llegar de Jalisco, de Guadalajara al lado del canal de Atemajac. Yo se lo entrego, señor secretario, no sé si se atreva usted a liberarlo aquí. No sé si les asuste a los señores diputados y diputadas. No saben lo que implica estar enfermos de dengue hemorrágico. Le hago entrega y ojalá se lo pueda entregar al señor presidente de mi parte a ver si ahora sí toma en serio este tipo de epidemias”, le dijo Abril Alcalá Padilla (PRD).

El reclamo más sentido fue por la manera en que el gobierno federal ha abordado el desabasto de medicamentos y específicamente, la crisis por la falta de Metrotexate, fármaco utilizado en el tratamiento de leucemia que se terminó en hospitales infantiles de todo el país. Una y otra vez, los legisladores exigieron que el combate a la corrupción no es justificante para dejar a los niños enfermos sin tratamiento médico.

“Llegó un momento donde le dijeron (a un paciente infantil): ‘¿Sabes qué? No te podemos seguir dando los medicamentos necesarios porque estamos combatiendo la corrupción’ ¿Cómo le decimos a la familia de este niño, a las familias de estas niñas que no tienen, que no cuentan con los medicamentos necesarios para combatir su enfermedad? ¿Cómo les explicamos que primero hay miles de trabas y miles de temas burocráticos por resolver, que darles el tratamiento a estos niños y estas niñas de México?”, preguntó Ana Patricia Peralta de la Peña, del Partido Verde Ecologista de México.

En la sesión de pleno “le llovieron” reclamos de todos los grupos parlamentarios, inclusive del partido del gobierno federal, Movimiento Regeneración Nacional, por la manera en la que se han abordado las diferentes crisis por las que ha atravesado el sector salud en los primeros 10 meses de la administración federal.

También del PAN, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, le reclamó al funcionario federal que “usted tiene otros datos” puesto que han pasado 10 meses desde el inicio de la actual administración y no se han mostrado resultados. Inclusive, lo acusó de que no dio respuestas precisas a los cuestionamientos de los legisladores y le reclamó: “ya es momento de pasar de buenas intenciones a las acciones”.

“Le voy a hacer una pregunta muy directa, muy precisa, y así espero la respuesta, señor secretario, porque llevamos aquí toda la mañana, parece que ejemplificando un verbo que se llama cantinflear, que se lo dejo de tarea para que lo busque en la Real Academia de la lengua. ¿Cuánto vale su vida? Su vida hoy vale menos que la mía, y no porque yo quiera, el problema es que ustedes han disminuido la esperanza de vida en este país”.