Refinería Dos Bocas: ICA Flour niega retiro de licencia a 500 trabajadores que se manifestaron

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego que trabajadores de ICA Flour denunciaran que habían sido "retirados" de su área de trabajo en la refinería de Dos Bocas, la empresa a través de un video aseguró que fueron "falsos rumores" y que este viernes pueden presentarse y que no le serán descontados los días que no laboraron.

A través de un video difundido esta noche, la empresa hace un llamado a los trabajadores que se retiraron este jueves para que se presente a trabajar de manera normal y que su semana se les pagará completa.

Una voz femenina sale en el video y con imágenes de la construcción de la refinería afirma que "por motivos de falsos rumores difundidos muchos colaboradores tomaron la decisión de salirse de las áreas de trabajo sin motivo o razón verdadera" por lo que se les invita que este viernes se presenten en las instalaciones de Dos Bocas y que su salario se les pagará de manera completa.

La versión del retiro de 500 trabajadores

Cerca de 500 trabajadores de la empresa ICA Fluor que construyen la refinería de Dos Bocas y quienes habrían participado en las manifestaciones exigiendo aumento salarial y mejores prestaciones, se dice fueron retirados de su área laboral y les quitaron sus credenciales de empleados.

“La inconformidad es que le dijimos al responsable de la obra que si íbamos a trabajar normal pero que se hicieran responsables de los días caídos, pero ellos dicen que no se están haciendo responsable, sino que teníamos que trabajar para que nos pudieran pagar”, denunció Luis Antonio, uno de los trabajadores retirados.

Relató además que aun cuando no los agredieron, les quitaron sus teléfonos celulares para borrarles sus videos y fotos, además que les quitaron sus credenciales a poco más de 500 empleados. “Ya no nos van a dejar entrar. No es justo porque la culpa no es de nosotros, porque si estuvieran marchando bien las cosas con la empresa no hubiera estos paros laborales”, precisó.



Por su parte, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos calificó como un hecho triste y lamentable el enfrentamiento que se dio entre trabajadores de la refinería de Dos Bocas y elementos de la policía estatal, afirmando que se debe resolver este conflicto por la vía del diálogo.

"Al parecer hay diferencias entre gremios sindicales y yo creo siempre que debemos agotar el camino del diálogo, en cualquier situación ponerse de acuerdo, los trabajadores están en toda libertad de donde estar y donde pertenecer", sostuvo.