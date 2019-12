Rechaza México designación de inspectores de EU por reforma laboral: Seade

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de México fue sorprendido por la iniciativa que las autoridades de Estados Unidos enviaron al Congreso de ese país, relativo al Tratado Comercial T-MEC.

Y es que en la iniciativa el gobierno estadounidense contempla la designación de 5 inspectores laborales para que vigilen la implementación de la reforma laboral en México.

“Esta disposición, fruto de decisiones políticas del Congreso y la administración de Estados Unidos, no fue, por razones evidentes, consultada con México, no lo fue y desde luego no estamos de acuerdo”, exclamó el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade Kuri.

En mensaje a medios, el funcionario señaló que desde la noche se ayer envió una carta al representante comercial de Estados Unidos, Robert Laghthizer, a quien le expresó la sorpresa y el rechazo a dicha iniciativa.

Seade Kuri mencionó que mañana viajará a Washington para reunirse con Lighthizer y legisladores estadounidenses.