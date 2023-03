Ranking coloca a 14 hospitales del IMSS en “los mejores del mundo”

MÉXICO.- Una revista estadounidense realizó una evaluación de encuestas de satisfacción del usuario en hospitales de todo el mundo y colocó a algunos centros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre los mejores del orbe.

Una evaluación de más de 2 mil centros médicos en 28 países:

La publicación Newsweek evaluó a más de 2 mil 300 centros médicos en 28 países, entre ellos, Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur, Francia, Italia, Reino Unido, Dinamarca y México, entre otros.

Desde 2019 la revista @Newsweek publica el ranking de los mejores hospitales del mundo. Este año en la lista de los mejores hospitales de México, los Centros Médicos Nacionales de #SigloXXI y la #LaRaza del @Tu_IMSS se encuentran en el top 5. pic.twitter.com/fZa6hxSgww— Zoé Robledo (@zoerobledo) March 3, 2023

En el ranking realizado por el semanario norteamericano, los Centros Médicos Nacionales Siglo XXI y La Raza están en el top 5 de la lista de hospitales mexicanos.

Director general del IMSS aclara que no interviene personal en las encuestas:

Zoé Robledo, director general del IMSS, aseveró que en esta evaluación no interviene personal del instituto. Ya que evalúan nivel de atención, calidad, investigación, innovación y consistencia, por medio de encuestas a los usuarios.

“Estos resultados se lo debemos a médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, laboratoristas, técnicos, asistentes médicas, conductores de ambulancia”, aseveró Robledo Aburto en un comunicado.

¿Cuáles hospitales del IMSS son de los mejores del mundo?

El IMSS reportó que Newsweek colocó a 14 hospitales con buenas calificaciones. Además de los ya mencionados en la Ciudad de México, están el Hospital General Regional (HGR) No. 46 de Guadalajara, Jalisco; Hospital General de Zona (HGZ) No. 33 de Monterrey, Nuevo León; HGR No. 1 MacGregor, Ciudad de México; HGZ No. 1-A “Venados”, de la capital del país; Centro Médico Nacional de Occidente; HGR No. 17 de Cancún; Quintana Roo; HGR No. 180 en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

La lista es completada por el HGR Toluca, Estado de México; la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) de Ciudad Obregón, Sonora; HGZ No. 1 en San Luis Potosí; HGR No. 20 en Tijuana, Baja California y HGZ No, 1 en Pachuca, Hidalgo, con evaluaciones superiores al 70 por ciento, alegó el director del Instituto.

La evaluación realizada por Newsweek es difundida anualmente desde 2019 y engloba a hospitales públicos y privados. En el primer ranking contemplaron a mil hospitales de 11 países distintos.