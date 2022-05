¿Quién es el Jaguar? Gustavo Soto se muestra tras ser relacionado con Debanhi Escobar

Corpus Christi, Texas.- Gustavo Soto, quien supuestamente en redes señalaron como "El Jaguar" y fue relacionado con la muerte de Debanhi Escobar, utilizó sus redes sociales para mostrarse y hablar al respecto

Soy Gustavo Isidoro Soto Miranda. A mi no me apodan “El Jaguar”, me están acusando de feminicidio en el caso de Debanhi Escobar”, dijo insistente en sus videos.