Quién es Tomás Zerón, clave en caso Ayotzinapa y que Israel extraditará, informó AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Tomás Zerón, clave en caso Ayotzinapa, será extraditado a México con el apoyo del gobierno de Israel, país del cual tiene raíces y en el que actualmente se encuentra. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que existirá colaboración israelí.

Tomás Zerón, mando de la entonces PGR es acusado e investigado por tortura de tortura y violación a derechos humanos en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Durante la instalación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y la Justicia por Violaciones Graves a Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990 en Palacio de Gobierno de Chihuahua, López Obrador dijo que Israel respondió en positivo a su carta enviada en septiembre pasado.

“Envíe una carta al presidente de Israel porque allá fue una persona a refugiarse y le pedí que ellos no podían por la historia del pueblo de Israel prestarse a proteger a violadores de derechos humanos y ya me contestó en en positivo, que va a ayudar el gobierno de Israel para que no haya impunidad”, dijo López Obrador.

AMLO recibió respuesta desde Israel para extraditar a Tomás Zerón

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que recibió respuesta del primer ministro de Israel Naftali Bennett, a la carta donde solicitó apoyo para la extradición de Tomás Zerón de Lucio, implicado en el caso Ayotzinapa y que huyó hacia aquel país para evadir la justicia.

Le pedí que ellos no podían, por la historia del pueblo de Israel, prestarse a proteger a violadores de derechos humanos, y ya me contestó en positivo, que va a ayudar el gobierno de Israel para que no haya impunidad”, precisó.

López Obrador aseguró que su gobierno mantiene el compromiso de Estado de resolver el caso Ayotzinapa.

En septiembre el mandataro envió una carta al primer ministro de Israel para solicitarle la extradición de Tomás Zerón.

¿Quién es Tomás Zerón, clave en caso Ayotzinapa?

Zerón de Lucio fue jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.

El ex funcionario es investigado por tortura en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De esta manera, Zerón es el principal acusado de "construir la verdad histórica sobre Ayotzinapa" a base de amenazas en las declaraciones de imputados, pues durante una conferencia de prensa del 27 de enero del 2015, Tomás Zerón confirmó la correspondencia entre las declaraciones de "El Cepillo" y con ello dando por hecho la versión de lo sucedido en Iguala y Cocula los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

La fuga de Tomás Zerón de México por caso Ayotzinapa

La FGR reportó en junio de 2020 la fuga de Zerón, a un día de la detención de "El Mochomo", quien es señalado como el responsable de la desaparición de los 43 normalistas, en tanto Zerón cuenta con una de las 46 órdenes de aprehensión por lo sucedido en 2014 en Iguala, Guerrero durante la administración federal de Enrique Peña Nieto.

En el caso Ayotzinapa, Zerón de Lucio es acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia por el caso de los 43 estudiantes de la Normal.

Desde 2019 ha permanecido como prófugo de la justicia y ahora que se supo su huída del país, la Interpol, organismo internacional, emitió una ficha roja para su detención.

Tomás Zerón señalado por espionaje de periodistas con software Pegasus

Por si no bastara, el nombre de Tomás Zerón aparece también el escándalo Pegasus, un malware que de acuerdo a The New York Times fue utilizado para espiar a algunos periodistas mexicanos.

El pasado 19 de junio de 2017, el medio estadounidense publicó que hubo espionaje por parte del gobierno mexicano a activistas y periodistas como Carmen Aristegui, Mario Patrón, Juan Pardinas, Carlos Loret de Mola y Salvador Camarena.

Zerón de Lucio aparece en los contratos de este software malicioso.