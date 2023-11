¿Qué significa ILY y cómo se usa en la popular red social?

Especialmente entre los jóvenes que comparten videos cortos de todo tipo: bailes, retos, humor, educación, etc.

En TikTok, se pueden ver muchos acrónimos, es decir, palabras formadas por las iniciales de otras palabras, que sirven para abreviar mensajes o expresar ideas. Uno de los acrónimos mas usados en TikTok es ILY, pero ¿qué significa?

¿Qué significa ILY en TikTok?

ILY significa “I Love You” en ingles, o “Te amo” en español. Es una forma de expresar cariño o afecto a alguien, ya sea una pareja, un amigo, un familiar o un ídolo. Se puede usar tanto en el texto como en el audio de los videos, o en los comentarios.

Algunos ejemplos de usar ILY son:

• Te quiero mucho ILY.

• ILY, eres los mejor que me ha pasado.

• Gracias por tu apoyo, ILY.

ILY también puede ser una forma de despedirse o terminar una conversación, como decir “Adiós, te quiero” o “Nos vemos, te amo”. ILY es una abreviación muy popular entre los jóvenes, que lo usan para demostrar su amor de una manera rápida y sencilla.

ILY no es el único acrónimo que se usa en TikTok, hay muchos otros que también tienen que ver con el amor, como

ILISM (I Love You So Much, Te Quiero Mucho), ILU (I Love You, Te Amo), LY (Love You, Te Quiero), etc.

También hay otros acrónimos que se usan para expresar otras emocines o situaciones, como LOL (Laughing Out Loud, Riendo a carcajadas), BRB (Be Right Back, Vuelvo enseguida), OMG (Oh My God, Oh Dios mío), etc.

Para sabe el significado de estos y otros acrónimos, se puede recurrir a fuentes confiables como diccionarios, enciclopedias o sitios web especializados.

También se puede aprender algunos usuarios de TiTok que se dedican a explicar el significado de los acrónimos en ingles, como Belu Fernández, una intérprete y traductora de ingles que tiene mas de 2 millones de seguidores en TikTok.

En uno de sus videos, explica el significado de ILY y otros acrónimos en ingles, y los ejemplifica con frases y gestos.