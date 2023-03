CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Qué pasa con Twitter?

Esta mañana de lunes, el sitio especializado en colectar fallas en plataformas digitales DownDetector, reportó un repunte de fallas en Twitter. Desde México, usuarios reportaron tener problemas.

De acuerdo con Downdetector, el mayor número de reportes se dio alrededor de las 10:58 de la mañana, de igual forma, de acuerdo con el portal web, el principal problema reportado en la red social de Elon Musk es el no poder iniciar sesión.

Según lo reportado por DownDetector, las principales ciudades de México que se han visto afectadas por el fallo son la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Los usuarios reportaban este error: “{"errors":[{"message":"Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information","code":467”.

En estos momentos Twitter ya funciona de nuevo.