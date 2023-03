China, un nuevo rival para Elon Musk: el país planea lanzar miles de satélites para neutralizar a Starlink

MÉXICO.- China ha anunciado sus planes para poner en órbita cerca de 13.000 satélites para competir con Starlink, el internet satelital de SpaceX de Elon Musk, generando un nuevo dolor de cabeza para el hombre más rico del mundo.

Avisan que China lanzará satélites para ofrecer los mismos servicios:

De acuerdo con un reporte de South China Morning Post, el ejército chino lanzará estos satélites para ofrecer los mismos servicios que su contraparte estadounidense, pero también incluirá funciones para espiar a sus oponentes. El nombre clave del proyecto es GW.

Sumado a que será un intento por neutralizar a Starlink:

A diferencia de SpaceX, China no solo planea brindar internet y espiar a sus usuarios, sino montar una red capaz de neutralizar a Starlink. Este proyecto está siendo desarrollado por investigadores de la Universidad de Ingeniería Espacial de Pekín.

China tiene el objetivo de ganarle la carrera satelital a Starlink:

Xu Can, profesor a cargo de GW, reveló que la constelación de satélites está conformada por 12.992 satélites que pueden desplegarse rápidamente. Los investigadores chinos planean lanzarlos antes de que Elon Musk y SpaceX acapare los recursos con Starlink.

Los científicos chinos confían en que estarán en sitios que Starlink no puede:

Xu Can explicó a la revista Command Control and Simulation que el despliegue aseguraría que el gigante asiático tendría un lugar en la órbita baja, aunque sus satélites pueden instalarse en otras altitudes orbitales. Los científicos chinos confían que su tecnología puede colocarse en zonas donde Starlink no ha llegado.

La razón por la que el ejército chino intensificó los esfuerzos por este proyecto es que cree que los satélites de Starlink vigilan el espacio y pueden recibir datos del Departamento de Defensa de Estados Unidos para coordinar sus posiciones.