'Que me mantenga mejor el Gobierno', dijo hombre que intentaba asaltar un banco

CIUDAD DE MÉXICO.-Tomás Mortagón, el hombre de 57 años que fue detenido por intentar asaltar un banco en la Alcaldía Benito Juárez... volvió a las calles.



No tengo familia, no tengo dinero, no tengo nada", justificó el 29 de agosto, al ser detenido por pretender cometer su cuarto atraco.