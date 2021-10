Qué es la Iniciativa Mérida de Calderón y por qué la desaparecieron

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México informó sobre la desaparición de la Iniciativa Mérida, propuesta durante el sexenio de Felipe Calderón y con la finalidad de combatir la inseguridad en México y países aledaños.

A su vez dio a conocer la creación del Entendimiento Bicentenario, que busca cubrir todo aquello que no logró llenar la Iniciativa Mérida.

¿Qué es la Iniciativa Mérida?

La Iniciativa Mérida fue implementada durante 2008 por los gobiernos de México, Estados Unidos (encabezado por George W. Bush), América Central, Haití y República Dominicana, con el objetivo de luchar en conjunto contra el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y el lavado de dinero.

Con ella, Estados Unidos se comprometió a capacitar a las fuerzas policíacas y militares de los otros países, así como a transferir equipos y compartir inteligencia.

Además, los gobiernos de los once países inmiscuidos en la Iniciativa Mérida, acordaron que primeramente coordinarían las actividades entre sus instituciones, para después coordinarlas entre los países y evitar que se duplicaran los recursos y esfuerzos.

El papel de México y Estados Unidos en la Iniciativa Mérida

De acuerdo al columnista de EL IMPARCIAL, Eduardo Ruiz-Healy, con esta Iniciativa, el Gobierno de México se comprometió en ese entonces a combatir la corrupción, mientras que el gobierno estadounidense se dedicó a combatir el tráfico ilegal de armas de fuego y dinero en efectivo a México, así como el consumo de drogas.

Cifras señalan que entre 2007 y 2021, el Congreso de Estados Unidos autorizó cerca de 3 mil 300 millones de dólares para financiar la adquisición de equipos que ayudaran a combatir la delincuencia y los programas contenidos en la Iniciativa.

Sin embargo, durante la administración de Donald Trump en 2017, el acuerdo comenzó a perder fuerza debido a las decisiones que tomaba el entonces presidente estadounidense.

¿Por qué fracasó la Iniciativa Mérida?

Pese a que la Iniciativa Mérida fue un plan ambicioso y se le inyectó gran cantidad de dinero para mejorar la seguridad en México y a su vez en otros países, el plan no mostró los resultados esperados principalmente por dos obstáculos, la corrupción institucionalizada y la violencia generalizada.

De igual manera, la Iniciativa mostró un fuerte apoyo a las tácticas violentas y agresivas para combatir el crimen organizado que a su vez hicieron aumentar el número de muertos incluso desde su creación.

Además, aunque muchos líderes de organizaciones criminales han sido apresados, las bandas delictivas continúan operando, muchas más se han formado y algunos de los criminales más peligrosos continúan libres.

Iniciativa Mérida no permeó la corrupción en México

Respecto a la corrupción en las instituciones mexicanas, la Iniciativa Mérida poco ayudó a combatirla.

Uno de los casos que ejemplifica esta situación es el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, además de que después de diez años varios magistrados federales estaban siendo investigados por la Procuraduría General y cada vez la lista se hacía más extensa.

A su vez, los nuevos procesos de enjuiciamiento que se asemejaban cada vez más a los procesos legales de Estados Unidos terminó siendo demasiado exigente para el “corrupto e ineficiente sistema judicial de México”.

Por su parte, los policías y fiscales no recibieron el adestramiento necesario para adaptarse a las nuevas funciones que le solicitaba el sistema, mientras que las instituciones que no se encontraban bien cimentadas tuvieron dificultades para responder a las demandas de la implementación de reformas amplias.

Ante esto, la profesora asociada de la Escuela Schar de Políticas y Gobierno, Guadalupe Correa-Cabrera, dijo al sitio Insight Crime en 2018:

El problema es que no hubo homogeneidad en la implementación. El marco estuvo bien pensado, pero en realidad los resultados positivos aún no se han hecho visibles”.

El fracaso de la Iniciativa Mérida en números

Una de las acciones de la Iniciativa Mérida era reducir el consumo de drogas en Estados Unidos, sin embargo esta fracasó pues en 12 años, de 2008 a 2020, el número de fallecidos por sobredosis aumentó un 153.6%, pasando de 36 mil 450 a 92 mil 452.

Además, 702 mil 920 muertes que estuvieron relacionadas con las drogas fue con productos importados ilegalmente desde México.

Por su parte, los homicidios en México también se incrementaron en 161.2% durante este lapso de tiempo, pues pasaron de 14 mil 006 a 36 mil 579, y en total 343 mil 144 muertes se relacionaron con la delincuencia organizada, mientras que un millón 046 mil 064 personas perdieron la vida durante el “reinado” de la Iniciativa Mérida, evidenciando el fracaso en la lucha contra el crimen organizado.

AMLO y la creación del Entendimiento Bicentenario

Tras los resultados de la Iniciativa Mérida, el 7 de mayo de 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo:

“Lo de la Iniciativa Mérida queremos que se reoriente por completo porque eso no ha funcionado. No queremos que haya cooperación para el uso de la fuerza, queremos que haya cooperación para el desarrollo, no queremos la llamada Iniciativa Mérida. La propuesta que estamos haciendo es la del plan de desarrollo para el Sureste y los países centroamericanos. Queremos que la inversión se dedique a las actividades productivas y a la creación de empleos; no queremos helicópteros artillados, no queremos recursos para otro tipo de apoyos militares, lo que queremos es producción y trabajo”.

Por esto, López Obrador y el mandatario estadounidense, Joe Biden, anunciaron el pasado 8 de octubre del año en curso la creación del Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y los Estados Unidos, que se presentó como “una nueva visión de seguridad y colaboración regional anclada en el respeto a la soberanía de cada país”.

“Es tiempo de un enfoque integral de nuestra cooperación en materia de seguridad", afirmó Anthony Blinken, secretario de Estado estadounidense.