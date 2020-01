¿Qué es el hongo Cándida, el causante de la muerte de la niña Kendal?

ESTADO DE MÉXICO.-Luego de estar luchando varios días contra un hongo, la niña Kendal, de tan solo tres años, falleció.

Ella estaba internada en el Hospital de ‘La Perla’, del Instituto de Salud del Estado de México en Nezahualcóyotl, reveló el diario Excélsior.

La menor estaba luchando contra el hongo Cándida, que es muy resistente a los fármacos y que se propaga en los centros de atención médica, según la CDC.

Fue el 17 de diciembre cuando fue ingresada al nosocomio debido a un cuadro de neumonía, así como para que le realizaran unas nebulizaciones, sin embargo, la salud de la menor fue empeorando con el paso de los días y los médicos no podían determinar con exactitud su diagnóstico.

En un principio los doctores creían que era una bacteria lo que estaba atacando su sistema.

Me entere el viernes en la noche, me explicó una doctora que ya habían salido los estudios, que lo que tenía que era un hongo, no una bacteria. Un hongo que se llama Cándida y como fue viernes no me explicó el doctor que me da sus medicinas, de lo que tiene Kendal, el jefe de pediatría no me explicó”, añadió Yoselín Castro, mamá de Kendal.