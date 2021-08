¿Qué debo saber sobre las vacunas de AstraZeneca, Pfizer y Sputnik V?

CIUDAD DE MÉXICO.- La vacunación antiCovid ha avanzado de manera progresiva en muchas partes del mundo, incluso hay países que comienzan a administrar terceras dosis a su población, pero la mayoría de las naciones han aplicado al menos una dosis del antígeno a sus ciudadanos.

Si ya te has vacunado contra el Covid-19 o estás por hacerlo, aquí te contamos lo básico que debes saber sobre las vacunas de AstraZeneca, Pfizer y Sputnik V.

ASTRAZENECA

La vacuna de AstraZeneca (también conocida como Covishield) fue desarrollada por la Universidad de Oxford en Reino Unido y la farmacéutica sueca, AstraZeneca.

Actualmente es la que más países utilizan para inmunizar a su población contra el Covid-19, ya que se encuentra en 135.

Tipo de vacuna: Vector viral no replicable ChAdOx1.

Dosis: Para cumplir con su efectividad, este biológico requiere la aplicación de dos dosis, que se recomienda administrar con 12 semanas de diferencia.

Efectividad: De acuerdo al laboratorio Birmex, la efectividad de la vacuna de AstraZeneca es del 79% con ambas dosis aplicadas.

Aplicación: Su método de aplicación es intramuscular, o sea inyectada.

Temperatura de almacenaje: Como sabemos, todas las vacunas antiCovid necesitan estar almacenadas bajo cierta temperatura, la de AstraZeneca necesita estar entre 2 y 8 grados centígrados.

Efectos secundarios: Los efectos secundarios tras la vacunación pueden estar o no estar presentes, pero de tenerlos, es probable sentir lo siguiente:

Dolor en el sitio en el que se aplicó la vacuna

Cansancio

Fiebre

Malestar en todo el cuerpo

Escalofríos

Dolor de cabeza, músculos y articulaciones

PFIZER

Por su parte, el antígeno de Pfizer fue desarrollado por la farmacéutica estadounidense y la compañía alemana BioNTech.

Actualmente su uso está autorizado en 89 países, de acuerdo a Our World In Data vía The New York Times.

Tipo de vacuna: mRNA

Dosis: Al igual que otras vacunas, el biológico de Pfizer requiere de dos dosis para ser completamente efectiva, las cuales se recomienda administrar en un lapso de 21 días.

Efectividad: Respecto a su efectividad, esta es del 95%, una de las más altas.

Aplicación: De igual manera esta vacuna es intramuscular.

Temperatura de almacenaje: Su temperatura de almacenaje es mucho más estricta, pues requiere estar en un clima de -80 a -60 grados centígrados.

Efectos secundarios: Esta vacuna también puede presentar efectos secundarios como reacción al virus, los cuales son completamente normales.

Cansancio

Dolor en el sitio en el que se aplicó la vacuna

Malestar en todo el cuerpo

Dolor de cabeza, músculos y articulaciones

Escalofríos

Fiebre



SPUTNIK V

La vacuna Sputnik V tuvo su origen en el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y microbiología Gamaleya en Rusia, además fue una de las primeras vacunas desarrolladas para combatir el virus del Covid-19.

Actualmente es utilizada en 28 países.

Tipo de vacuna: Vector viral no replicable Ad5 y Ad26.



Dosis: Igualmente esta vacuna requiere de dos dosis, y la segunda puede ser aplicada 21 días después de la primera.

Efectividad: Su efectividad es del 97.6%.

Aplicación: Esta vacuna también es intramuscular.

Temperatura de almacenaje: La vacuna Sputnik debe mantenerse almacenada en una temperatura de -20 a -18 grados centígrados, y una vez descongelada no puede volver a congelarse.

Efectos secundarios: Tras la aplicación de esta vacuna se corren los mismos riesgos de presentar síntomas, estos pueden ser:

Escalofríos

Cansancio

Dolor de cabeza, músculos y articulaciones

Malestar en todo el cuerpo

Fiebre

Dolor en el sitio en el que se aplicó la vacuna